Illa es reincorpora i promet recursos, "exigència i ambició" en Rodalies i serveis públics

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reincorporat aquest dilluns a les seves funcions al capdavant del Govern i ha assegurat que aquest està plenament dedicat a reforçar els serveis públics i les infraestructures, entre les quals ha citat Rodalies, i a dedicar per a això tots els recursos que facin falta, textualment, i l'"exigència i ambició" del seu Executiu.
Ho ha dit en una declaració institucional en la seva reincorporació a les seves funcions de president en el Palau de la Generalitat, després d'un mes de baixa per una osteomielitis púbica, i amb diversos fronts oberts: la crisi a Rodalies, les vagues de docents i sanitaris i enmig de la negociació per als Pressupostos amb els Comuns, i pendent d'obrir-se formalment amb ERC.
El president ha afirmat que ha estat plenament conscient de la situació i els dies difícils, en les seves paraules, a Catalunya durant la seva delegació de funcions; ha reconegut la tasca del Govern durant aquest mes; ha agraït al sistema de salut pública català, a l'equip mèdic que li ha atès i a la seva família; i ha agregat que es reincorporarà progressivament, seguint les indicacions mèdiques i "amb moltes ganes, energia i determinació".