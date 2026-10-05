Illa refusa valorar les eleccions durant "la resposta a una emergència" per les pluges

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha refusat valorar la convocatòria anticipada de les eleccions generals del 29 de novembre durant "la resposta a una emergència" per les pluges torrencials a Catalunya d'aquest dilluns.
"No faré cap valoració sobre aquesta qüestió. Estem en una roda de premsa que dedico exclusivament a parlar del que en aquest moment ocupa la meva activitat, que és la resposta a una emergència", ha dit des del Departament d'Interior en preguntar-li per aquesta qüestió, i ha afegit que ja hi haurà temps per parlar-ne.
Aquest matí, tot just anunciar-se la convocatòria, Illa ha expressat el seu suport al president del Govern central, Pedro Sánchez, de cara als comicis: "Catalunya no es rendeix. Catalunya estarà amb Pedro Sánchez. Ara més que mai".