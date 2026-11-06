Illa recorrerà contra l'arxivament de la causa contra 'Alvise' Pérez per atribuir-li una falsa PCR

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, presentarà un recurs d'apel·lació contra la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'arxivar la causa oberta per presumptes delictes contra l'honor i falsedat documental a l'eurodiputat i líder de S'ha Acabat la Festa, Luis 'Alvise' Pérez, per difondre en el seu compte d'X una prova falsa de covid que va atribuir al líder de l'executiu català.
Fonts del Govern han assenyalat que el president de la Generalitat vol arribar fins al final d'aquest assumpte, ja que defensa que les xarxes socials "no poden ser un espai d'impunitat per als agitadors i propagadors de mentides".
L'instructor del cas va acordar el sobreseïment de la causa en considerar que no hi ha prou indicis de criminalitat respecte al delicte de falsedat i, quant a les presumptes injúries, considera que l'acció no va assolir un nivell d'"humiliació, greu menyspreu o descrèdit" com per activar la via penal, deixant expedita la via d'exercicis d'accions de naturalesa civil.