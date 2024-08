Illa recorre Castell de Mur (Lleida) en la seva primera visita a un municipi com a president català

LLEIDA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recorregut aquest dissabte al matí la localitat de Castell de Mur (Lleida), de menys de 200 habitants, en la seva primera visita oficial a un municipi des que va prendre possessió al capdavant de l'executiu català.

En un missatge en el seu compte d'X, recollit per Europa Press, Illa s'ha mostrat agraït amb l'alcalde de la localitat, Miquel López (ERC), i el seu equip de govern per convidar-lo a visitar el municipi i per la seva "afectuosa" recepció.

"Castell de Mur, al Pallars Jussà, ha estat el primer municipi que he visitat oficialment com a president de la Generalitat. Una vila amb una història ben viva, testimoni de la importància dels pobles de Catalunya", ha expressat Illa.