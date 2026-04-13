Illa recorda Pau Casals i la seva "dedicació a la pau, democràcia i justícia de classes treballadores"

TARRAGONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha commemorat el 150 aniversari del naixement del músic Pau Casals i ha posat en valor la seva "dedicació a la pau, a la democràcia, a la llibertat i a la justícia de les classes treballadores", que va ser incansable, irrenunciable i coherent.
"Si Pau Casals no va callar, ho farem avui nosaltres?", ha dit el president en un acte que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda al Vendrell (Tarragona), d'on era originari el músic, informa el Govern en un comunicat.
Per això, ha afegit que la resposta a qualsevol guerra ara i abans, a Europa i arreu del món, ha de ser la mateixa: "Diàleg, dret internacional i drets humans".
D'altra banda, també ha posat en valor la transcendència artística de Pau Casals que, ha indicat, bolcava la mateixa passió i el mateix rigor quan composava l'Himne de les Nacions Unides, el gran oratori del Pessebre o una sardana.
També ha afirmat que el secret de la seva universalitat artística van ser les arrels populars catalanes a les quals mai va renunciar i van ser el fonament de la seva obra, i ha ressaltat que Casals va defensar sempre, fins i tot quan era "realment difícil i perillós fer-ho", una cultura, la catalana, i una llengua, el català.
LA PARAULA I LA MÚSICA
Illa ha subratllat la paraula i la música com a eines que utilitzava per arribar al "cor, a l'ànima i al pensament de milions de persones de països, cultures i religions arreu del món".
A l'acte també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el president del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez i les presidentes de la Diputació de Tarragona i Barcelona, Noemí Llauradó i Lluïsa Moret, respectivament.