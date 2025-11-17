Illa recorda Lluís Reverter com "un ferm defensor dels valors socialistes"

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha recordat l'exdirigent socialista i activista cultural Lluís Reverter, mort aquest dilluns als 82 anys, com un "gran servidor públic i un ferm defensor dels valors socialistes".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha traslladat el seu condol a la família i amics: "Ens ha deixat l'històric polític i activista cultural Lluís Reverter, qui va ser exregidor de l'Ajuntament de Barcelona i mà dreta de Narcís Serra. Un gran servidor públic i un ferm defensor dels valors socialistes. El meu sentit condol".
Reverter va ser responsable de Relacions Ciutadanes durant l'alcaldia de Narcís Serra a l'Ajuntament de Barcelona i director general de Relacions Informatives i Socials del ministeri de Defensa que dirigia Serra, i posteriorment va ser secretari general de Coordinació i Serveis de la Presidència del Govern central, entre altres càrrecs.