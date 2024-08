Illa recorda les víctimes del 17A i remarca que "Catalunya sempre serà un lloc de pau"

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat aquest dissabte les víctimes dels atacs terroristes del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils (Tarragona), i ha dit que "Catalunya sempre serà un lloc de pau".

"Set anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, ens mantenim ferms i units contra l'odi i la barbàrie. Catalunya sempre serà un lloc de pau. La democràcia i la convivència també es defensen amb memòria", ha expressat en un missatge en el seu compte d'X, recollit per Europa Press.

Illa no ha assistit a l'acte oficial en record a les víctimes dels atemptats del 17A, organitzat aquest dissabte per l'Ajuntament de Barcelona a la Rambla, si bé per part del Govern hi han anat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.