Illa recorda Gallego-Díaz com una "gran periodista i veu imprescindible" de la història recent

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera dona directora del diari 'El País', que aquest dimarts va morir als 75 anys, qui ha recordat com una "gran periodista i veu imprescindible" de la història recent.
En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimecres ha traslladat el seu condol a la família i ha destacat que va exercir el periodisme amb "rigor i independència".
"El seu compromís amb la veritat, la democràcia i la premsa lliure sempre serà un exemple", ha afirmat.