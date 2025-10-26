Illa recorda la força de Balletbò i assegura que en els pitjors moments "sempre hi era"

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la força i passió de la periodista, exdiputada del PSC i presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, que va morir aquest divendres als 81 anys, i ha assegurat que en els pitjors moments "sempre hi era".
Ho ha dit aquest diumenge en declaracions als mitjans des de la vetlla de Balletbò, a Barcelona, amb qui Illa ha expressat haver tingut una "relació inspiradora i molt útil".
Ha afirmat que la pèrdua de Balletbò ha estat, en les seves paraules, tan sobtada com dolorosa, i ha admirat la seva "dilatada trajectòria de servei públic", destacant el seu paper com a diputada i durant l'assalt al Congrés el 23F.
"Una pèrdua, sens dubte, per al projecte socialista, però també crec que per al conjunt de la societat catalana i espanyola d'una gran servidora pública", ha afegit.
Balletbò (1943), nascuda a Santpedor (Barcelona), va ser diputada al Congrés pel PSC des de 1979 fins al 2000, durant un total de 6 legislatures.