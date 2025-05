Illa recorda que alguns ministres del PP van suggerir mesures incloses en el finançament singular

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que alguns ministres del seu partit durant la presidència de Mariano Rajoy van suggerir mesures incloses en el finançament singular pactat per a Catalunya.

Ho ha dit en un diàleg amb el president del Cercle d'Economia, Juame Guardiola, en la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra des de dilluns al Palau de Congressos de Catalunya i que va comptar dimarts amb la participació de Feijóo, que va rebutjar la mesura per la "ruptura" que suposava per al país.

"És un punt decebedor per a mi veure com ni tan sols molta gent que opina s'informa", ha lamentat Illa, que s'ha decantat per buscar un consens ampli, fins i tot en el conjunt d'Espanya.

Així mateix, ha criticat textualment que ja s'ha generat molt soroll sobre la mesura: "És només com per dir, si ho demanen els catalans no ho volem fer. Això és molt decebedor".

"Aquí tots haurem de posar molt sentit comú, molta seriositat, explicar-nos molt, però també ser molt determinants i contundents en la defensa dels interessos de Catalunya", ha afegit Illa, que ha dit que el finançament singular no perjudicarà cap altre territori d'Espanya.