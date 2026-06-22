Illa reconeix la contribució de Jordi Pujol i de CDC: "Catalunya deu molt a Convergència"

David Zorrakino - Europa Press
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut aquest dilluns la contribució de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol a Catalunya i de CDC, de la qual va ser fundador: "Catalunya deu molt a Convergència i Catalunya, sense Convergència, no hauria estat el país que és avui".
Ho ha manifestat en l'acte d'ingrés del fons històric de CDC a l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), al qual han assistit Jordi Pujol; el president del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez; l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i el president del PDeCAT, David Bonvehí, entre d'altres.
Segons Illa, cal reconèixer "la passió política, el servei de país i la contribució" de Pujol a Catalunya al llarg dels anys.