Publicat 22/06/2026 13:39

Illa reconeix la contribució de Jordi Pujol i de CDC: "Catalunya deu molt a Convergència"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i els exdirigents de CDC Jordi Pujol, Artur Mas i David Bonvehí, durant l'acte
David Zorrakino - Europa Press

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut aquest dilluns la contribució de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol a Catalunya i de CDC, de la qual va ser fundador: "Catalunya deu molt a Convergència i Catalunya, sense Convergència, no hauria estat el país que és avui".

Ho ha manifestat en l'acte d'ingrés del fons històric de CDC a l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), al qual han assistit Jordi Pujol; el president del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez; l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i el president del PDeCAT, David Bonvehí, entre d'altres.

Segons Illa, cal reconèixer "la passió política, el servei de país i la contribució" de Pujol a Catalunya al llarg dels anys.

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