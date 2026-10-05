Illa recolza a Sánchez després de l'avançament electoral: "Ara més que mai"

Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recolzat al president del Govern central, Pedro Sánchez, després del seu anunci d'aquest mateix dilluns d'avançament electoral pel 29 de novembre: "Catalunya no es rendeix. Catalunya estarà amb Pedro Sánchez. Ara més que mai".
"Un Govern que va néixer per avançar no pot aturar-se perquè alguns prefereixin el bloqueig. Que ningú s'equivoqui: si hi ha eleccions, és el moment de decidir entre continuar avançant o tornar enrere", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Sánchez ha convocat eleccions aquest dilluns sobre les 9.10 hores en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa.