Illa reclama a Fernández (PP) coratge per defensar el finançament: "Pot trobar aliats"

David Zorrakino - Europa Press
Li reitera que demani a Feijóo que desbloquegi el català a Europa
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat aquest dimecres al líder del PP català, Alejandro Fernández, coratge per defensar davant els seus el nou model de finançament: "Pot trobar aliats a València, Múrcia i fins i tot a Andalusia per defensar-lo".
Durant la segona sessió del debat de política general a la cambra catalana, ha argumentat que el nou finançament és neceessari per millorar sectors com l'educació i la sanitat, i que si tira endavant també serà possible fer-ho a comunitats governades pel PP.
"Vostè, que ha tingut en l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui el volia defenestrar, que no és ni més ni menys que Feijóo, aquest coratge que va tenir, per què no el té per defensar el finançament de Catalunya?", ha preguntat.
Illa, que ha admès que discrepa de la posició d'altres presidents de comunitats governades pels socialistes sobre el finançament, ha reivindicat que com a president de la Generalitat exerceix la influència que ha d'exercir en els espais polítics que li toquen a favor de Catalunya.
A més de demanar a Fernández a concretar quin finançament proposaria, ha criticat que Feijóo atribuís la situació de Catalunya a una mala gestió quan, a parer seu, hi ha exemples de "mala gestió" a comunitats governades pel PP, que ha evitat concretar.
CATALÀ
Arran de l'última visita de Feijóo a Catalunya, ha instat novament el líder del PP català que li demani que desbloquegin l'oficialitat del català a la UE perquè "20 milions de ciutadans espanyols, entre ells els catalans, tenen dret a que a Europa es pugui parlar català".
"Si no té cap conseqüència pràctica i no és cap drama (que s'hi parli català), per què no demana, si us plau, al senyor Feijóo i a la senyora (Dolors) Montserrat que agafin el telèfon per dir que no tenen cap inconvenient que això passi?", ha preguntat.
HABITATGE
També ha retret que Fernández atribueixi la crisi de l'habitatge als governs socialistes dels últims anys quan, en la seva opinió, això es va originar "amb la gran recessió del 2008, producte de polítiques neoliberals" i amb el rescat financer que va tenir lloc, anys en els quals governava el PP amb Mariano Rajoy.
"Hem fet més que ningú, aquí a Catalunya en 2 anys", ha reivindicat Illa, que ha contraposat les polítiques dels socialistes en aquesta qüestió amb l'actitud mostrada pels populars.
En matèria de canvi climàtic, el president català ha demanat a Fernández no fer broma amb aquestes qüestions perquè "això porta al desmantellament d'estructures de protecció" i ha advertit el PP del risc de ser devorats per partits autoritaris si no marquen línies vermelles.