Illa reclama un debat "reposat i racional" sobre el finançament singular per a Catalunya

"L'horitzó és un model federal, com el que hi ha a Alemanya"



BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat aquest dilluns un debat "serè, assenyat, reposat i racional" sobre el finançament singular per a Catalunya, previst en el pacte d'investidura amb ERC.

En una entrevista de 3Cat recollida per Europa Press, ha afirmat que no li ha sorprès "el soroll" generat entorn d'aquesta qüestió i ha dit que ell no hi contribuirà.

COL·LABORACIÓ DE JUNTS

Illa ha demanat que "tots els partits que defensen els interessos de Catalunya col·laborin amb la reforma" de la llei orgànica que regula el finançament autonòmic.

"M'agradaria trobar la col·laboració de les formacions que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez", ha dit en una al·lusió implícita a Junts.

SENSE RENUNCIAR A LA SOLIDARITAT

El president català ha assegurat que l'acord amb ERC es complirà, i ha afirmat que es pot aconseguir un finançament just per a Catalunya "sense renunciar a un principi de solidaritat amb la resta d'Espanya".

Per a Illa, aquest acord ha de passar perquè l'Agència Tributària de Catalunya recapti i gestioni tots els impostos a Catalunya i que es respecti el principi d'ordinalitat.

Preguntat per si els pressupostos de 2025 contemplaran més pressupost per a l'Agència Tributària de Catalunya, Illa no hi ha tancat la porta: "Si hi ha d'haver més diners per desplegar l'Agència Tributària, estarà".

"L'horitzó és un model federal, com el que hi ha a Alemanya. No només no perjudica ningú, sinó que afavoreix", ha conclòs.