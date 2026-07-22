Illa reclama una aplicació àgil i diligent de l'amnistia: "M'importa mirar cap endavant"

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat aquest dimecres una aplicació àgil i diligent de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE): "Tots sabem d'on venim. A mi m'importa mirar cap endavant".
Ho ha dit en la sessió de control al Parlament després que la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el d'ERC, Josep Maria Jové, li hagin preguntat per les conseqüències de la resolució del TJUE.
"He mostrat respecte pel poder judicial però també he demanat respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per a aquells que encara tenien dubtes, s'esvaeixi i torno a reclamar-ne l'aplicació àgil i diligent", ha afirmat.
No obstant això, Sales li havia retret poc abans que anys enrere no volia l'amnistia "i ara sembla que hagi estat el ponent de la llei", cosa que també li ha recordat Jové, que ha instat Illa a afrontar la resolució del conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya donant la veu als catalans com recull l'acord d'investidura que va signar, li ha dit.
Per Illa, l'amnistia era necessària perquè es poguessin normalitzar les relacions polítiques a Catalunya "i perquè pogués tornar al terreny de la política el que mai no hauria d'haver sortit de la política".
Després d'assegurar que comparteix el que recull el preàmbul de la llei per a la normalització política, social i institucional de Catalunya, ha defensat la importància de poder fer política, de respectar el marc de convivència i de poder expressar cadascú les seves posicions: "Jo soc federalista, però hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, és clar que sí, dins el marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret".
AL PP
També ha instat el PP català a explicar quina posició mantenen sobre l'amnistia davant algunes declaracions com les de l'expresident espanyol José María Aznar o pel que suposa pactar amb Vox, atès que ja han avisat que ho volen "revisar", segons Illa.
"On se situa vostè? Què fa el seu partit per Catalunya, a més de dir alguna ximpleria de tant en tant?", ha preguntat.