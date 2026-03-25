Illa rebutja el desnonament del bloc de Sant Agustí i activa mecanismes per protegir els veïns

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestat aquest dimecres el seu rebuig al desnonament del bloc de Sant Agustí del districte de Gràcia i ha assegurat que han activat "tots els mecanismes legals" per protegir els veïns.
"A cap ciutat de Catalunya permetrem actuacions abusives en contra del dret dels veïns a viure al seu barri. Des del Govern estem actuant contra iniciatives il·legals de la propietat, que no compleixen la normativa", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Desenes de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant aquest bloc, al districte de Gràcia, on està previst el desnonament d'un dels inquilins, Txema Escorsa, després que un fons d'inversió l'hagi demandat per construir-hi 'colivings', un model d'habitatge que consisteix a llogar habitacions per un preu que pot arribar fins als 950 euros.