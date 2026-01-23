Illa ha rebut aquesta setmana les visites de Rull i Collboni a l'hospital

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquesta setmana les visites del president del Parlament, Josep Rull, i la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant la seva hospitalització a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri.
En un comunicat, expliquen que Rull va visitar dijous el president català i Collboni ho va fer dimecres, i seran "les úniques" que rebrà a l'hospital fins que li donin l'alta perquè necessita descansar.
Illa, que evoluciona favorablement, també ha agraït "les mostres de suport" que està rebent i està seguint de prop la situació a Catalunya, en contacte permanent amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i el seu equip de treball més proper.