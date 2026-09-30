Illa s'obre a rebre propostes de la CUP en habitatge "si són coses assenyades" que es puguin aplicar

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha obert a rebre propostes de la CUP per afrontar la crisi d'habitatge, malgrat les diferències que assegura que hi ha entre el Govern i els anticapitalistes, "si són coses assenyades i que es puguin dur a terme".
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en el debat de política general del Parlament, quan ha assenyalat que el Govern continuarà intervenint "tot el que pugui" el mercat de l'habitatge i ha recordat que ja van arribar a un acord per regular el lloguer temporal i d'habitacions en el qual va participar la CUP.
També s'ha mostrat disposat a escoltar les propostes de la CUP sobre energies renovables i el Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater), i ha assenyalat que ell és un president lliure: "A mi no em governa ningú, ni cap lobby ni cap corporació, ho dic sincerament".
Quant a l'acusació de la CUP que el Govern ha enviat avisos als metges sobre pacients que han comunicat més de 6 baixes a l'any, el president ha respost que els qui decideixen donar les baixes a Catalunya són els metges: "Així serà, així ha estat i així continuarà sent".
Illa també ha assenyalat que no comparteix les crítiques de la CUP contra l'escola concertada, ja que considera que "fan una tasca en defensa" de valors com les societats plurals, diverses i democràtiques.
També ha preguntat a la CUP què farien ells davant les amenaces d'atacs híbrids i de ciberseguretat, arran de les acusacions dels anticapitalistes a favor d'armar Ucraïna: "Vostè què faria? Dir que està a favor de la pau? Actuar. I com s'actua en aquests casos? No fent tancs, sinó tenint tecnologia", ha subratllat.