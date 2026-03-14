Illa, sobre la rebaixa d'impostos que demana el PP: "Ja n'hi ha prou!"

Alberto Paredes - Europa Press
TARRAGONA 14 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat aquest dissabte la rebaixa d'impostos que proposa el PP, al que ha etzibat un "ja n'hi ha prou!" després de defensar una fiscalitat justa per generar cohesió social.
Ho ha dit en l'obertura de la XXV Escola d'Hivern del PSC que se celebra aquest cap de setmana a Tarragona i que aquest any està dedicada al fundador del PSC mort el passat mes de gener, Josep Maria Triginer.
"Això tan del PP de sempre començar tot, qualsevol discussió fins i tot sobre el partit de futbol de matí, baixa'm els impostos, escolti ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou!", ha dit Illa.
Ha assegurat que una societat mínimament cohesionada necessita d'una fiscalitat justa: "Per cohesionar una societat són necessàries polítiques públiques i les polítiques públiques s'han de finançar", ha dit el líder dels socialistes catalans.
ESTATS UNITS, UN "PAÍS TRENCAT"
Ha comparat Espanya amb Estats Units, "un país trencat, fracturat. Quin futur té un país amb una societat fracturada? Ull, si vas a Orient, hi ha altres problemes. No hi ha llibertat".
Ha valorat positivament el "compte de resultats" de vuit anys de governs de coalició progressista a Espanya, en referència a la pujada del salari mínims i la revaloració de les pensions, que segons ha afirmat, no només no és una càrrega, sinó que és una palanca de l'economia.