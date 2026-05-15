Illa reafirma el seu compromís amb la ciència: "Resoldrà els problemes que tenim com a humanitat"

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest divendres l'Institute of Water Resources de la Universitat de Califòrnia on ha reiterat, al seu parlament, el seu compromís amb la ciència: "La ciència és molt important, perquè és la que resoldrà els problemes que tenim com a humanitat".
Ho ha fet acompanyat dels consellers d'Unió Europa i Acció Exterior, Jaume Duch, i d'Universitats i Recerca, Núria Montserrat, després d'una visita on ha mantingut una trobada amb representants del centre, davant de qui ha destacat que "els governs subestatals tenen un paper a jugar, compartint altres maneres de fer les coses", informa el Govern en un comunicat.
En aquest sentit, el cap de l'Executiu català ha declarat que les diferències s'han de debatre entorn d'una taula, "no imposant-les ni utilitzant la força, sinó parlant i escoltant als altres" i ha fet una crida a la cooperació.
Illa ha celebrat la signatura d'un acord de cooperació amb l'Institute of Water Resources de la Universitat de Califòrnia que treballarà amb l'Agència catalana de l'Aigua (ACA) i estarà sota el paraigua de la Mediterranean Climate Action Partnership: "Necessitem aquest tipus de cooperació amb vosaltres, amb Califòrnia, per compartir experiències i avançar cap a aquest objectiu".
El president català ha parlat també de la importància de la gestió dels recursos hídrics, "una qüestió fonamental, que no podem oblidar quan plou", i ha declarat que l'Objectiu de Catalunya és aconseguir una resiliència hídrica del 70%, mitjançant l'aigua regenerada, les plantes dessalinitzadores i una gestió de l'aigua millor i més eficient.
En aquesta línia, Illa també ha destacat que es vol millorar l'agricultura, que representa el 20% de l'economia catalana i per això ha manifestat que "volem ajudar als pagesos i agricultors a fer un ús més eficient dels recursos hídrics".