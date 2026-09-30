Illa reafirma la necessitat de cohesió social: "Una societat fracturada no té futur"

Celebra l'"ambició, confiança i esperança" de les empreses catalanes
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la necessitat de cohesió social, ja que "una societat fracturada no té futur", durant la seva intervenció a la 39 edició dels Premis Pimec, que se celebra aquest dimecres al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Hi han participat també la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de Pimec, Antoni Cañete, i han estat presents, entre altres, el president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del Govern, Carlos Prieto.
Illa ha dit que l'actual és un moment de canvis climàtics, demogràfics i tecnològics, i que això fa que sigui "especialment rellevant mantenir la societat cohesionada", i que en moments de canvi, encara més.
Ha celebrat el sentiment d'"ambició, confiança i esperança" del teixit industrial català, i que, malgrat els problemes que hi ha i que hi haurà, Catalunya segueix avançant.
Illa ha cridat a evitar els discursos que demanen desfer avanços: "Plantejaments que porten al 'parem, no fem gens, busquem responsables i culpables, tirem enrere, reculada'".
Ha posat en valor que les empreses "veuen riscos i veuen oportunitats" i ha dit que aquest és el motiu que creixin, creïn nous productes i busquin nous mercats.
PROSPERITAT
El president de la Generalitat ha felicitat els empresaris i directius presents a l'esdeveniment per ser "una part essencial de la generació de prosperitat".
"Sense empreses no es genera prosperitat i un país que no genera prosperitat no té futur", ha dit Illa, que ha afegit les dificultats que existeixen en el moment actual, amb canvis que ha dit que són molt accelerats i que existeixen riscos.
En tot cas, ha assegurat que aquesta prosperitat "ha de ser compartida" i ha d'arribar a tot el territori català i totes les capes de la societat.