Illa reafirma els seus compromisos per als Pressupostos i espera que ERC "compleixi amb la seva paraula"

Lorena Sopêna - Europa Press
Es mostra obert a dialogar amb docents, però subratlla que "l'acord és el que és"
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que complirà amb els seus compromisos referent a l'aprovació de Pressupostos i espera que ERC "compleixi amb la seva paraula", després que el Govern hagi retirat els comptes aquesta setmana després d'acordar-ho amb els republicans.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge en la qual ha assegurat que ha fet "el que havia de fer" en retirar aquests Pressupostos i s'ha mostrat content de l'acord amb ERC per asseure's a negociar i poder aprovar comptes abans de l'estiu, a més de l'aprovació d'un suplement de crèdit.
Així, ha dit que ha actuat basant-se en la recerca d'estabilitat donat el context internacional i ha afegit que farà tot el que hagi de fer per aconseguir uns nous comptes: "Si algunes formacions polítiques, en est cas ERC, em demanen més temps, estic disposat a donar-li-ho. El que hem de deixar clar és que ha d'haver-hi uns pressupostos, que és l'acord al que hem arribat".
"Obrirem de forma imminent el procés de negociació i escoltarem les seves propostes, amb l'objectiu que siguin uns bons pressupostos no per als partits, sinó per als ciutadans de Catalunya", ha afegit referent a les converses amb ERC.
Preguntat per la recaptació de l'IRPF ha remarcat que ha complert tots els acords adquirits i ho seguirà fent també amb aquest assumpte.
JUNQUERAS
Sobre les paraules del president d'ERC, Oriol Junqueras, qui ha demanat avanços en sobirania equiparables a la recaptació de l'IRPF ha insistit que escoltaran propostes: "Estem disposats a recolzar tot el que vagi en benefici dels ciutadans de Catalunya. La meva voluntat és que hagi Pressupostos i el meu horitzó és a 10 anys vista", ha apuntat.
Sobre l'estat de les relacions amb els republicans assenyala que aquest no ha estat "el moment més dolç", però assegura no haver perdut la confiança en els dirigents d'ERC.
EDUCACIÓ I SANITAT
Sobre la vaga educativa i mèdica aquesta passada setmana a Catalunya ha sostingut que "no són sectors comparables", ja que el seguiment en el cas dels metges ha estat menor i, assenyala, és un conflicte que té a veure amb decisions que no corresponen al Govern.
En l'àmbit educatiu ha defensat que l'acord aconseguit entre el Govern i els sindicats CC.OO i UGT és "el millor acord que s'ha fet mai" i ha remarcat que la part educativa de l'acord ha estat acordada per tots els representants del sector.
Sobre la possibilitat de reobrir la negociació amb el sindicat Ustec ha sostingut que sempre mantenen la voluntat de conversar i que l'acord està obert a qui es vulgui sumar: "Però l'acord és el que és, és el millor que s'ha fet mai i és molt beneficiós per al conjunt dels docents", ha resolt.
HABITATGE
En referència a les polítiques d'habitatge del Govern considera que el balanç és positiu i destaca que el preu del lloguer a Catalunya va a la baixa, i ha defensat que el mercat s'ha d'intervenir per "garantir que s'accedeix a ell".
També s'ha pronunciat sobre la prohibició de compres especulatives d'habitatge que, apunta, va dirigida a grans tenidors i fons d'inversió que han comprat habitatges per treure rendibilitats: "I a això hem de dir amb contundència 'no' i posar aquests habitatges a la disposició de qui vulgui residir en ells", ha sostingut.