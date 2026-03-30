Publicat 30/03/2026 13:24

Illa reafirma el compromís del Govern amb la llengua i el model d'escola catalana

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imatge d'arxiu.
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat el compromís del Govern de la Generalitat amb la llengua catalana i el model de l'escola catalana.

Ho ha dit aquest dilluns en un acte al Monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi ordenat executar provisionalment la sentència que anul·lava part del decret per blindar el català a les escoles.

"Deixar clar el compromís amb la defensa no només de la llengua, per descomptat, sinó també amb el model de l'escola catalana que tenim", ha conclòs Illa.

