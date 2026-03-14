Illa qualifica el futur Tramvia del Camp de Tarragona com "una aposta pel territori"

TARRAGONA 14 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat les obres de la primera fase del Tramvia del Camp de Tarragona al seu pas per Vila-seca i ha assegurat que aquesta infraestructura "és una aposta pel territori, pel Camp de Tarragona i per l'Àrea Metropolitana de Tarragona".
Illa ha explicat que "no s'entén Catalunya sense el Camp de Tarragona, per moltes raons, històriques, però també de potència industrial, turística, per la gent que viu, per la riquesa que té o les connexions amb altres parts del territori", informa el Govern en un comunicat.
"Tot el nostre suport i les inversions que convinguin per unir aquesta àrea", ha dit el cap del Govern, qui ha subratllat la sostenibilitat d'aquest mitjà de transport públic.
L'execució dels treballs correspon al Departament de Territori per un valor de 15,8 milions d'euros (sense IVA) i abasten l'àmbit de l'antic corredor ferroviari, en terrenys adjacents als vials, incloent moviment de terres, desviament de serveis i estructures, entre elles el nou pont que s'està construyento sobre l'A-7 en el terme de Vila-seca, de 112 metres de longitud.
Aquest dijous, la Generalitat ha notificat l'adjudicació de les obres corresponents al tram principal de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entre Cambrils, Vila-seca i Salou.