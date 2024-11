Illa qualifica de fonamental el Port de Barcelona per generar "prosperitat compartida"

Atribueix el relleu en la presidència a la "voluntat" de Salvadó

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerat que el Port de Barcelona és fonamental per generar "prosperitat compartida" i perquè Catalunya torni a liderar el creixement econòmic a Espanya, en les seves paraules.

Ha intervingut en l'acte de traspàs de la presidència de l'enclavament d'aquest divendres, que passarà a ocupar José Alberto Carbonell, en el qual també han participat el president de Ports de l'Estat, Alberto Rodríguez-Dapena, el mateix Carbonell, i el seu antecessor, Lluís Salvadó.

Illa ha atribuït el relleu al capdavant del port a la "voluntat del president Salvadó", de qui ha destacat la seva responsabilitat, sentit institucional i coneixement de l'activitat portuària.

Ha subratllat l'"increment de la relació del port amb la ciutat de Barcelona" durant el mandat de Salvadó i els avenços en matèria de sostenibilitat, i ha qualificat d'exemplar el traspàs de competències.

Illa ha sostingut que la designació de Carbonell és "una aposta" per la professionalitat i el coneixement de la infraestructura, i ha fet referència a la seva trajectòria com a director general de l'enclavament en afirmar que, quan la feina està ben feta, dins una organització hi ha la possibilitat d'assolir la màxima responsabilitat.

ACCESSOS

El president de la Generalitat ha lamentat que no sigui Salvadó qui ratifiqui el conveni d'accessos viaris i ferroviaris, que ha quedat posposat per les tasques del Govern central en la reconstrucció de la Comunitat Valenciana després del pas de la dana: ha sostingut que és un "conveni molt treballat" i que situa el Port en un horitzó diferent.

Illa també ha destacat la singularitat que suposa per a Barcelona tenir el Port "al costat, a tocar" de l'Aeroport de Barcelona-el Prat i de la Zona Franca, la qual cosa a parer seu aporta a la ciutat una potència estratègica i econòmica impressionant.