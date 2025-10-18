Illa qualifica d'exitosa l'estratègia del Govern per "restituir la política institucional"

Assegura que l'oficialitat del català, el basc i el gallec en la UE seria un missatge "fort i assenyat"
BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat aquest dissabte d'exitosa l'estratègia del Govern que, al seu semblar, ha servit per "restituir la política institucional"
Així ho ha dit des d'Amsterdam, en la seva intervenció en el Congrés del Partit dels Socialistes Europeus (PES), on ha fet una defensa de l'acció del Govern, afirmant que durant la segona dècada d'aquest segle Catalunya va sofrir "dany institucional".
Així, ha explicat que han seguit tres passos per "restituir la política institucional"; enfortir l'estat de dret, concedir perdons que, segons ell, mostren la força de la democràcia espanyola i, finalment, la llei d'amnistia.
"La coexistència ha millorat a Catalunya, la política institucional està de tornada i l'energia del nostre govern, de la nostra societat, està centrada on ha d'estar centrada", ha exposat.
D'altra banda, s'ha referit a problemes com el de l'habitatge i ha dit que el que la gent espera dels governants és "generar prosperitat" i que aquesta sigui compartida.
"Això és el que estem intentant fer a Catalunya des que vam ser honrats amb la responsabilitat de liderar el Govern i és el que està fent el President del Govern, Pedro Sánchez", ha resumit.
OFICIALITAT DEL CATALÀ EN LA UE
També s'ha referit a l'oficialitat del català, el basc i el gallec en la Unió Europea que, ha dit, seria un missatge "fort i assenyat".
En aquesta línia, ha reivindicat la cooperació com "la millor manera, si no l'única" per empènyer l'agenda política", i ha dit que aquesta cooperació ha de ser entre governs i administracions, però també amb la població civil.
Així, ha defensat que el federalisme és "la tècnica política per organitzar la cooperació en sistemes polítics multi-nivell", sistemes, ha matisat, amb diferents capes d'administració, però no de confrontació.