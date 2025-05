Veu obvi que el dispositiu per detenir-lo va tenir errors "vist el resultat" i demana respecte a les institucions

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat aquest dilluns el màxim respecte, en les seves paraules, a la condició de l'expresident de la Generalitat i de líder de Junts de Carles Puigdemont, i preguntat per una possible reunió, ha afirmat: "Si tenim una reunió, vostès ho sabran".

"Res he dit que no hagi dit altres vegades. Manifesto el meu respecte, també demano naturalment respecte a tothom, i dic que si en algun moment em veig amb el senyor Puigdemont, doncs vostès ho sabran", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Preguntat pel retorn fugaç de Puigdemont durant el dia de la seva investidura, Illa ha considerat "vist el resultat, és obvi" que hi va haver errors en el dispositiu policial, i malgrat no creu que s'evités detenir-lo de manera deliberada, ha demanat no jugar amb les institucions.

"Jugar amb les institucions no és bo. Un ple d'investidura és potser un dels elements més importants que hi ha al Parlament de Catalunya. Jo reclamo respecte a les institucions, pel normal funcionament de les institucions, que són de tots", ha expressat, alhora que ha remès a la investigació judicial per valorar l'ocorregut aquell dia.

PACTES AMB JUNTS

Sobre aconseguir futurs pactes amb Junts, com li va reclamar el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha assegurat que "donarà compliment" als acords subscrits amb ERC i els Comuns per a la seva investidura, però que està obert a nous pactes mentre no posin en risc els assolits amb aquestes formacions.

"Estic obert a arribar a pactes amb altres formacions polítiques, excepte amb aquelles que defensen discursos d'odi, que són Vox i Aliança Catalana. Això ho he dit sempre des del principi, i així m'he comportat", ha afegit.

Preguntat per si considera que Junts s'acosta als discursos d'odi d'Aliança Catalana quan parla sobre immigració, ha dit que aquesta qüestió l'han de respondre ells, i que la posició del Govern és que s'ha d'"acollir i integrar els immigrants".

"Són persones que venen aquí, que venen a aportar, que tenen drets i que tenen deures, i el que sento per part de les formacions polítiques que practiquen discursos d'odi em dol molt", ha conclòs.