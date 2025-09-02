Illa i Puigdemont es reuneixen en la Delegació de la Generalitat a Brussel·les

BRUSSEL·LES 2 set. (EUROPA PRESS) -
La reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de Junts i expresident del Govern, Carles Puigdemont, ha començat aquest dimarts sobre les 16.20 hores a la seu de la Delegació del Govern davant de la Unió Europea, a Brussel·les.
Illa ha arribat sobre les 15.20 hores, mentre que Puigdemont ho ha fet a les 16.05, i l'ha rebut el cap de l'Oficina de Relacions Externes i Protocol d'Illa a les portes de l'edifici.
Es tracta de la primera trobada entre tots dos, i se celebra després de l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Llei d'Amnistia, que encara no se li ha aplicat a l'expresident català.
La cita és a porta tancada, encara que els mitjans gràfics han pogut prendre imatges de la salutació entre Illa i Puigdemont.
Aquesta reunió es produeix una mica més d'un any després des que Illa assumís la presidència de Catalunya, i l'Executiu d'Illa emmarca aquesta trobada en les reunions que ha mantingut el president amb els seus antecessors al càrrec i com a mostra de "normalitat institucional".
MISSATGE A FAVOR DEL DIÀLEG
Illa ha defensat reunir-se en aquest moment amb Puigdemont perquè el TC ja ha avalat l'amnistia, ha explicat que ha estat a iniciativa seva, i que ho fa per enviar un missatge en favor del diàleg.
La reunió coincideix amb el viatge que Illa fa aquest dimarts a la capital comunitària per assistir a la inauguració d'una exposició que acull el Parlament Europeu sobre el mil·lenari que compleix aquest any el Monestir de Montserrat, i en la seva agenda oficial no consten trobades amb cap representant de les institucions comunitàries.
És la primera vegada que tots dos dirigents es reuneixen en persona --quan Puigdemont era president, el líder dels socialistes catalans era Miquel Iceta-- encara que si que han mantingut interlocució telefònica almenys en una ocasió, quan Puigdemont va trucar com a gest de cortesia a Illa per felicitar-lo per la seva investidura, en una jornada marcada per la seva tornada fugaç a Catalunya.
REUNIONS AMB EXPRESIDENTS
Entre setembre i octubre de 2024, en els seus 3 primers mesos al capdavant de la Generalitat, Illa va rebre al Palau de la Generalitat, per aquest ordre, als expresidents José Montilla, Jordi Pujol, Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès, en una ronda de reunions en la qual no va incloure a Puigdemont, argumentant que es tractava d'un líder encara en actiu.
No es va reunir tampoc amb Puigdemont en els seus dos viatges a Brussel·les, el primer al novembre i el segon al febrer, la qual cosa li va valer el retret de Junts i del propi Puigdemont: "Sé que l'incomoda, perquè estic a l'exili també per la responsabilitat del PSC en la repressió", va afirmar llavors.
Tampoc durant l'etapa d'Illa com a ministre de Sanitat, ni quan va ser líder de l'oposició en el Parlament, entre 2021 i 2024, van mantenir cap trobada personal.