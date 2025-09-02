Illa i Puigdemont es reuneixen aquest dimarts a Brussel·les per primera vegada, després de l'aval a l'amnistia

El Govern ho emmarca en la "normalitat institucional" i Junts descarta que impulsi les negociacions amb el PSOE
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ex-president i líder de Junts, Carles Puigdemont, es reuniran aquest dimarts a Brussel·les (Bèlgica), en la que serà la primera trobada en persona entre tots dos, i després de l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Llei d'Amnistia, que encara no se li ha aplicat a Puigdemont.
La cita serà a les 16.15 hores, a la Delegació del Govern davant de la Unió Europea, a porta tancada, i es produirà una mica més d'un any després des que Illa assumís la presidència de Catalunya, en el que l'Executiu emmarca en les reunions que ha mantingut el president amb els seus antecessors en el càrrec i com a mostra de "normalitat institucional".
Illa ha defensat reunir-se en aquest moment amb Puigdemont perquè el TC ja ha avalat l'amnistia, ha explicat que ha estat a iniciativa seva, i que ho fa per enviar un missatge en favor del diàleg: "Enviar un missatge que, en democràcia, el diàleg és el motor, el que engega el cotxe", ha explicat aquest dilluns.
Per la seva banda, Junts ha criticat, en paraules del seu secretari general, Jordi Turull, que la reunió arriba tard, i ha augurat que no ajudarà en les negociacions amb el PSOE: "Jo crec que no, perquè si alguna experiència tenim és que el president Illa és un obedient sense cap criteri propi", ha afirmat.
La reunió coincidirà amb el viatge que Illa farà aquest dimarts a la capital comunitària per assistir a la inauguració d'una exposició que acull el Parlament Europeu sobre el mil·lenari que compleix aquest any el Monestir de Montserrat, sota el títol 'Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d'Europa'.
"AMNISTIA POLÍTICA"
Des de l'aval del Tribunal Constitucional a la fi de juny a l'amnistia, Illa ha reclamat al poder judicial en diferents ocasions --l'última, divendres passat-- que l'apliqui amb celeritat a tots els líders polítics, i després d'anunciar la reunió amb Puigdemont, va afirmar que li hagués agradat que se celebrés al Palau de la Generalitat.
Des de Junts, durant aquest temps, han exigit que, si els tribunals no li aplicaven l'amnistia a Puigdemont, el PSOE i el PSC li apliquessin una "amnistia política", és a dir, normalitzessin les seves relacions amb ell, i es reunissin directament.
Serà la primera vegada que tots dos dirigents es reuneixen en persona --quan Puigdemont era president, el líder dels socialistes catalans era Miquel Iceta-- encara que si que han mantingut, interlocució telefònica almenys en una ocasió, quan Puigdemont va trucar com a gest de cortesia a Illa per felicitar-li per la seva investidura, en una jornada marcada per la seva tornada fugaç a Catalunya.
REUNIONS AMB EX-PRESIDENTS
Entre setembre i octubre de 2024, en els seus tres primers mesos al capdavant de la Generalitat, Illa va rebre al Palau de la Generalitat, per aquest ordre, als ex-presidents José Montilla, Jordi Pujol, Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès, en una ronda de reunions en la qual no va incloure Puigdemont, argumentant que es tractava d'un líder encara en actiu.
No es va reunir tampoc amb Puigdemont en els seus dos viatges a Brussel·les, el primer al novembre, el segon al febrer, cosa que li va valer el retret de Junts i del propi Puigdemont: "Sé que li incomoda, perquè estic en l'exili també per la responsabilitat del PSC en la repressió", va afirmar llavors.
Tampoc durant la seva etapa com a ministre de Sanitat, ni quan va ser líder de l'oposició en el Parlament, entre 2021 i 2024, van mantenir cap trobada personal.
INTERLOCUCIÓ AMB EL PSOE
Junts i el propi Puigdemont si que ha mantingut interlocució, i des d'abans que Illa fos president, amb representants del PSOE, arran dels acords per a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, concretament amb l'exsecretari d'organització socialista Santos Cerdán i amb l'ex-president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
Tant Junts com el PSC i el PSOE han desvinculat la visita d'Illa a Puigdemont d'una eventual futura reunió de Puigdemont amb Sánchez, i de les negociacions per a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).