Illa i Puente es reuneixen a porta tancada a la Generalitat

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit a porta tancada amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya, Óscar Puente, des d'aquest dijous sobre les 7.30 hores.
Segons va dir la consellera de Territori de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, aquest dimarts, la reunió s'emmarca per fer balanç de les situació de Rodalies i els treballs fets fins a aquest moment i abordar obres de futur, a més de fer un repàs de les obres d'emergència i també d'aquelles obres importants que estan planificades.
Puente torna a Catalunya 78 dies després de l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona) en el qual va morir un maquinista en pràctiques.