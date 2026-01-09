Illa i Puente anunciaran dilluns la constitució de l'empresa mixta de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, anunciaran dilluns vinent la constitució de l'empresa mixta de Rodalies, anomenada Rodalies de Catalunya SME, SA, han confirmat fonts del Govern a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', Illa i Puente oficialitzaran l'acord en un acte al Palau de la Generalitat que constituirà formalment la societat mercantil, de la qual, segons aquest mitjà, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, serà la seva presidenta.
L'esmentat mitjà apunta que, de les nou persones que conformaran el consell d'administració de l'empresa, la Generalitat en designarà cinc membres mentre que Renfe ho farà amb els altres quatre.