Illa i Puente afirmen que es treballa en el traspàs de l'R1 i mantenen els terminis

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, han afirmat que tots dos executius continuen treballant en el traspàs de l'R1 de Rodalies i han mantingut els terminis previstos perquè es tanqui abans que s'acabi l'any.
Ho han dit aquest dijous en una roda de premsa després d'una trobada en la qual també han participat la consellera de Territori, Sílvia Paneque; el conseller delegat de Rodalies, Òscar Playà; el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d'Adif, Luis Pedro Marco.
Puente ha explicat que el moment actual és una "qüestió de serrells procedimentals que cal implementar", tot i que ha dit que la convocatòria electoral pot trastocar els avenços.