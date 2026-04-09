Illa i Puente aborden la situació de Rodalies en una reunió a porta tancada a la Generalitat

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha abordat aquest dijous cap a les 7.30 hores amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya, Óscar Puente, la situació de Rodalies en una reunió a porta tancada al Palau de la Generalitat.
Fonts conjuntes han explicat que ha estat una trobada cordial i de màxima col·laboració institucional, en la qual han repassat "el gran nombre d'obres de millora" que s'estan fent a la xarxa ferroviària.
També han parlat dels treballs que s'estan duent a terme per culminar el traspàs de l'R1 a més de les actuacions per afrontar l'impacte del canvi climàtic a la xarxa ferroviària.
En la reunió, que s'ha allargat una hora i 40 minuts, també s'hi han incorporat més tard el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, i la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
Puente ha tornat a Catalunya 78 dies després de l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona) en el qual va morir un maquinista en pràctiques.