Illa i Puente abordaran dijous a la Generalitat el traspàs de l'R1 de Rodalies

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, es reuniran aquest dijous al Palau de la Generalitat i abordaran el traspàs de la línia R1 de Rodalies, entre altres qüestions.
"Formarà part de la conversa", ha assegurat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
El Govern manté l'objectiu d'enllestir el traspàs aquesta tardor, concretament entre la setmana vinent i principis de novembre: "Els treballs que havíem de dur a terme des del departament estan tots fets".
Ha detallat que per formalitzar-ho s'haurà de convocar una reunió de la bilateral Estat-Generalitat i de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals (CMAEF): "El ministre Puente coneix perfectament no només l'acord que tenim, sinó els treballs que s'han fet fins ara de valoració d'aquests actius i dels passos que ens queden".
També ha dit que abordaran altres qüestions com el nivell d'inversió a la xarxa mitjançant el Pla de Rodalies; projectes de futur com la continuació del desdoblament de l'R3; la fiabilitat del servei; l'arribada de nous trens, o les obres a Sants i La Sagrera, entre d'altres.