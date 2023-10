Illa (PSC) viatjarà a Brussel·les la setmana vinent per reunir-se amb dirigents europeus

No té previst cap trobada amb Carles Puigdemont



El primer secretari del PSC i líder de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, anirà aquest dimecres i dijous a Brussel·les (Bèlgica) per reunir-se amb representants de les institucions europees, segons ha informat el partit en un comunicat.

No està previst que Illa es reuneixi amb l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, durant el viatge, segons han informat fonts socialistes a Europa Press.

El líder del PSC viatjarà a Brussel·les per tercer any consecutiu per celebrar diverses reunions de treball, acompanyat dels eurodiputats Javi López i Laura Ballarín.

Entre d'altres, es reunirà amb el comissari de Mercat Interior Therry Breton; el vicepresident del Parlament Europeu Marc Angel i l'ambaixador Reper d'Espanya, Marcos Alonso.

També hi ha previstes trobades amb el delegat del Govern a Brussel·les, Ignasi Centelles; la presidenta del grup socialista a Europa, Iratxe García; el portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch; el president del Comitè de les Regions, Vasco Cordeiro, i el secretari general executiu del PES, Giacomo Fllibeck.