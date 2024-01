Illa (PSC) veu "poc habitual" que ERC anunciï Aragonès per a les catalanes si seran el 2025

LA CORUNYA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha considerat "poc habitual" que ERC confirmi aquest dissabte el president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, com a candidat del partit per a les pròximes eleccions catalanes si estan previstes per al febrer del 2025.

En unes declaracions durant la Convenció Política socialista d'aquest cap de setmana a la Corunya, s'ha preguntat: "Si les eleccions han de ser el febrer del 2025, per què nomenen el candidat avui (dissabte)? Sorprèn una mica".

Illa ha demanat a Aragonès "que governi, no que sigui en un futur; que faci: per alguna cosa és president en aquest moment".

Ha destacat que el PSC se centra "a construir una alternativa, a ajudar a superar les dificultats que té Catalunya", i ha assegurat que el Govern no està fent bé les coses.

També ha afirmat que quan sigui el moment el PSC es presentarà davant els catalans amb les seves propostes per als comicis al Parlament de Catalunya.