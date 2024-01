Illa (PSC) veu "molt sòlida" la llei d'amnistia i no sap si hi haurà més canvis

Respon a Aragonès que no confongui l'operació Catalunya amb les seves escoltes, "emparades en la legalitat" i que s'estan explicant

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que la proposició de llei d'amnistia que previsiblement s'aprovarà dimarts al Congrés abans de remetre-la al Senat ja és "molt sòlida" i ha assenyalat que no sap si hi haurà més canvis.

Illa ha apuntat que "ja és una llei molt sòlida des d'un punt de vista jurídic que s'està enriquint amb algunes esmenes" durant la tramitació parlamentària, i ha recordat que hi ha un conjunt d'esmenes tècniques acordades entre els grups es veurà a què condueixen.

Pel líder socialista "tot ha d'anar orientat a l'objectiu de solidesa jurídica d'un text que és molt rellevant per certificar que girem full", segons ha indicat en una declaracions a TVE, recollides per Europa Press.

I a la pregunta de si descarta més canvis, Illa ha respost: "No ho sé", abans d'assenyalar que la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb els partits independentistes busca la normalització política, social i institucional de Catalunya, en les seves paraules.

Sobre si creu que hi ha jutges que actuen perquè no s'apliqui la llei, ha confiat que cada poder de l'Estat complirà el paper institucional que li correspon: "El Congrés tramita una llei si té la majoria suficient per ser tramitada, i el poder judicial aplicar-la en els marges d'acord amb el text que s'aprovi. Tinc la confiança que això serà així i ha de ser així, perquè Espanya és una democràcia robusta".

ESPIONATGE A ARAGONÈS

Illa, que va ser ministre de Sanitat del govern de Pedro Sánchez del 2020 al 2021, també ha estat preguntat per si estava al cas de l'espionatge del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) a l'aleshores vicepresident de la Generalitat i ara president, Pere Aragonès, unes escoltes iniciades el 2019 en creure que dirigia els Comitès de Defensa de la República (CDR).

"No vaig tenir constància en cap moment de res d'això i crec que el president i altres membres del Govern central han estat clars", ha dit Illa, que ha defensat que amb Pedro Sánchez al capdavant de l'executiu s'ha posat fi a pràctiques que no complien amb el que han de ser les institucions, un ús partidista, antidemocràtic i il·legal, textualment, del qual ha culpat i ha exigit explicacions al PP de Mariano Rajoy.

Sobre que Aragonès definís l'espionatge que va patir com una segona part de l'operació Catalunya, ha assenyalat que l'"ús indegut" de les forces de seguretat per a finalitats partidistes fora de la llei que atribueix al govern de Rajoy no és el mateix que "unes actuacions de determinats òrgans de l'Estat emparades en la legalitat vigent i de les quals s'ha donat explicacions en la corresponent Comissió de Secrets Oficials del Congrés i fins i tot desclassificant documents per aportar-hi llum". A parer seu, "voler-les barrejar és confondre termes".