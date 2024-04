Illa (PSC) veu "molt difícil" governar junt amb Junts però no descarta arribar a acords concrets

Defensa que el referèndum "és tot el contrari del que cal fer en una societat"



El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha afirmat que veu "molt difícil" un possible govern amb Junts després dels comicis del pròxim 12 de maig, però no ha descartat arribar a acords concrets.

"Veig francament difícil governar amb Junts a la Generalitat", ha considerat Illa en una entrevista publicada aquest diumenge a eldiario.es i recollida per Europa Press.

No obstant això, Illa veu "convenient arribar a acords en l'arc parlamentari" amb la formació com els assolits en aquesta legislatura en matèries que, al seu parer, són d'interès per a la ciutadania i també ha apuntat a pactes concrets amb ERC, Comuns i PP.

Ha assegurat que no donarà lliçons sobre autogovern o constitucionalisme, però tampoc no les rebrà de ningú i ha defensat una "política que toqui amb de peus a terra i reivindiqui l'autogovern exercint-lo".

REFERÈNDUM I AMNISTIA

Després de ser preguntat pel referèndum i l'amnistia, Illa ha asseverat que no tenien "prevista" l'amnistia, però, segons ell, respon a una voluntat expressada a les urnes i a una conjuntura.

Per contra, Illa creu que "el referèndum és un element divisiu i és tot el contrari del que cal fer en una societat, i molt menys ara, en un moment de canvis geopolítics profunds".

Ha reivindicat la seva "alternativa" al referèndum, que passa per generar prosperitat a Catalunya en matèria d'educació, sanitat, serveis públics i afrontar la sequera.