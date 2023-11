Illa (PSC) veu l'amnistia com a "signe de la fortalesa i solidesa de la democràcia espanyola"

Confia que hi haurà PGE per al 2024 i supedita donar suport als del Govern al fet que es compleixi l'acordat el 2023



BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que l'amnistia és "signe de la fortalesa i solidesa de la democràcia espanyola" i de la voluntat d'obrir i consolidar l'obertura d'un nou temps.

En una entrevista a 'El Periódico', recollida per Europa Press aquest diumenge, ha afegit que no obstant això entén que hi hagi gent que tingui "dubtes i que hi hagi diferents sectors als quals, emocionalment, li costin mesures d'aquest tipus".

"Però la política és l'àmbit de la racionalitat i de prendre mesures buscant la solució i no la cronificació de problemes. Entenent com a bé major l'interès general, el bé comú i la convivència. Quina altra alternativa hi havia? Era avançar o retrocedir. No es trenca Espanya, no es trenca Catalunya, no es trenca res", ha afirmat.

"L'amnistia és un pas coherent amb el que hem anat fent, que ha donat els seus fruits, i hem valorat els resultats electorals com una ocasió propícia per fer aquest pas", ha destacat Illa, afegint que el que considera que és divisiu és persistir en referèndums.

Sobre aquesta qüestió, ha constatat que "hi ha discrepàncies molt profundes, però hi ha hagut acord" i ha cridat textualment a frenar la dreta i a la ultradreta, ha dit, que s'aprofiten d'aquestes inseguretats per posar en risc la democràcia.

"FEM POLÍTICA"

"Hi ha unes discrepàncies que s'estipulen en el document que són molt difícils de reconciliar. Però asseguem-nos, parlem, generem un procés de construcció de confiança i fem política", ha defensat el primer secretari del PSC.

Preguntat pel seu encàrrec als ministres del PSC del nou Govern central, ha dit que els encarrega col·laborar amb l'objectiu que el programa de govern es dugui a terme i ha afirmat que el PSC hi és per servir i ajudar: "És el que hem fet els últims anys, el que hem fet històricament i el que farem ara. No parlaré de noms".

PRESSUPOSTOS GENERALS I DE LA GENERALITAT PER AL 2024

Illa ha assegurat que té "plena confiança en què hi haurà pressupostos" generals de l'Estat (PGE) per al 2024 i ha afegit que, quant als de la Generalitat, el PSC està disposat a negociar, però "amb l'única condició que es compleixi" l'acordat el 2023.

I en ser preguntat textualment si a l'Ajuntament de Barcelona s'ha de prioritzar Junts o BComú, ha respost que això és decisió de l'alcalde, Jaume Collboni, en qui té "plena confiança", i en el seu grup municipal.