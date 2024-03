Illa (PSC) veu esgotada la suma d'ERC, Junts i la CUP i no creu que arribin a la majoria al Parlament

Afirma que el 12 de maig es jutjaran els últims 10 o 12 anys de governs de Junts i ERC



BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha assegurat que és "obvi l'esgotament" de la suma independentista d'ERC, Junts i la CUP, i no creu que aconsegueixin tenir majoria al Parlament amb els resultats del 12 de maig.

Ho ha dit en una entrevista d''El Periódico', recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha assegurat que Catalunya necessita un canvi d'etapa i creu que els catalans jutjaran els últims 10 o 12 anys de governs entre ERC i Junts, que considera negatius.

Ha rebutjat que les eleccions anticipades del pròxim 12 de maig siguin un plebiscit a l'estratègia de desjudicialització del procés, i ha assegurat que la seva candidatura està preparada per afrontar la sequera, l'educació, la millora de les infraestructures, i la reforma de la sanitat, entre d'altres.

En ser preguntat per si els pressupostos del Govern es van tombar al Parlament per culpa del projecte del Hard Rock, Illa ho ha refusat: "Han fracassat per electoralisme i partidisme de diverses formacions polítiques que anteposen els seus interessos als de la societat, que pensen més en ells mateixos que en el país".

Sobre si creu que el beneficia o perjudica que Puigdemont pugui ser candidat per Junts, ha dit que no ho sap, però que no té inconvenient a contrastar amb la resta de projectes polítics.