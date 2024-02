Illa (PSC) veu els resultats del PSdG com "un estímul per continuar treballant"

Sobre la llei d'amnistia, assegura que no "ve de 15 dies"



BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que els resultats del PSdG en les eleccions autonòmiques a Galícia de diumenge "han de ser un estímul per continuar treballant" des de l'oposició.

"Quan parlen els ciutadans no hi ha gaire a dir", ha sostingut Illa en unes declaracions als periodistes aquest dilluns després de visitar l'estació de tractament de l'aqüífer del Besòs (ETAP).

Ha dit que ha parlat amb el candidat del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro, qui ha assegurat que ha vist "amb molta enteresa i amb moltes ganes de posar-se a treballar des de la posició que els ciutadans els han assignat per millorar les coses a Galícia".

LLEI D'AMNISTIA

Preguntat per la llei d'amnistia, Illa ha assenyalat que "hi ha dues condicions" perquè prosperi: que hi hagi una majoria suficient al Congrés, i que sigui una llei solvent jurídicament.

"No podem sacrificar un dels dos requisits per aconseguir-ne l'altre, per això hem dit sempre els socialistes que la solvència jurídica és molt rellevant i no la podem posar en qüestió", ha apuntat.

Així, ha assenyalat que la llei --textualment-- haurà de passar pels filtres del Tribunal Constitucional (TC) i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), i ha afegit: "Tampoc no ve de 15 dies, si es tracta de donar-se una mica més de temps doncs no hi ha cap inconvenient".

"A mi m'agradaria que tothom estigués a l'alçada a l'hora de tramitar aquest projecte de llei, sobretot els partits catalans", ha conclòs Illa, que ha sostingut que qui no sàpiga interpretar les exigències de la ciutadania de Catalunya, s'equivoca.