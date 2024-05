Illa (PSC) valora que el Govern central reconegui l'Estat palestí

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 28 maig (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha posat en valor aquest dimarts que el Govern central hagi reconegut l'Estat palestí "prescindint d'advertiments o d'incomoditats".

"No ha estat fàcil, ja sabeu que no és còmode fer això, però hi ha coses que s'han de fer per incòmodes que siguin", ha afirmat en un acte del PSC a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) al costat de la número 2 del PSOE a les eleccions europees, Iratxe García; la candidata del PSC Laura Ballarín, i l'alcaldessa del municipi, Núria Parlon.

En aquest sentit, ha afirmat que "no és un acte contra ningú, és un acte a favor dels valors fundacionals de la Unió Europea (UE), és un acte a favor dels drets humans".

Illa ha afirmat que sent orgull per aquesta defensa dels valors, a parer seu, i ha sostingut: "Quan es defensen els valors, no hi ha dues mètriques diferents, no hi ha una regla de 80 centímetres i una regla de 100 centímetres segons em convingui".

Així mateix, ha condemnat les agressions terroristes, però ha apuntat que no donen "cap dret a ningú d'agredir i bombardejar la població civil".

Finalment, ha assegurat que també se sent orgullós que l'alt representant de la UE, Josep Borrell, "hagi tingut un paper rellevant en aquesta qüestió".