Illa (PSC) troba "un error" que la consellera Mas no assisteixi al Consell de Política Fiscal aquest dilluns

"El PSC és favorable a tenir un finançament just per a Catalunya"

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que és "un error" que la consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, no assisteixi al Consell de Política Fiscal aquest dilluns.

"Jo crec que no és bo no asseure's a les taules per defensar els interessos, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya", ha sostingut en una entrevista a Ser Catalunya aquest dilluns recollida per Europa Press.

Preguntat per si el PSC es mostra favorable a un model singular per a Catalunya, Illa ha afirmat que "el PSC és favorable a tenir un finançament just per a Catalunya".

"No vull privilegis per a Catalunya, però vull un terreny de joc equilibrat. El mateix per a tothom", ha afegit.

AMNISTIA

Quant a l'amnistia, Illa ha assenyalat que està content que aquest dimarts previsiblement el Congrés doni llum verda a la tramitació de la proposició de llei de l'amnistia per a la normalització política, institucional i social de Catalunya, i ha dit: "El millor resum que es pot fer de la llei és el seu títol".

"El nostre objectiu és aquest: concòrdia, convivència, normalització de Catalunya. Per tant, jo defenso això", ha sostingut el líder dels socialistes catalans.

Respecte a les taules de negociació entre el Govern central i el Govern de la Generalitat, s'ha mostrat favorable a que n'hi hagi "tantes com faci falta si són per dialogar, per negociar i per arribar a acords".

ABASCAL

Finalment, preguntat per les declaracions del líder de Vox, Santiago Abascal, que va assegurar que hi haurà un moment en què el poble voldrà "penjar dels peus" el president del Govern central, Pedro Sánchez, Illa les ha qualificat d'intolerables.

"En política per descomptat que la discrepància és acceptable, que el contrast de projectes polítics diferents és acceptable. El que no es pot és amenaçar d'aquesta manera", ha assenyalat.

A més a més, ha sostingut que són "unes declaracions intolerables de les quals tot demòcrata s'ha de desmarcar i posar una línia vermella".