Illa (PSC): "Tots hem de condemnar les paraules de Milei"

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha titllat aquest diumenge d'inacceptables les acusacions del president argentí, Javier Milei, a la dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, Begoña Gómez: "Tots hem de condemnar les paraules de Milei".

"Demostra que no està a l'altura del país que representa. No es pot ser còmplice dels discursos d'odi i les infàmies", ha dit en un missatge d'X recollit per Europa Press, i ha afegit que la democràcia està en joc si se n'és còmplice.

En l'acte de Vox a Madrid, Milei s'ha referit a Gómez: "No saben qui tipus de societat i país pot produir el socialisme i quina mena de gent cargolada en el poder i quins nivells d'abús pot arribar a generar. Inclús quan tingui la dona corrupta, diguem que embruta, i es prengui cinc dies per pensar-ho".