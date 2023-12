Illa (PSC): La solució a la sequera "no és sancionar, és col·laborar amb les empreses que hi entenen"

Diu que persistir en el referèndum "és equívoc" i demana que no es compti amb el PSC per dur-lo a terme



BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha assenyalat que la solució a la sequera "no és sancionar, és col·laborar amb les empreses que hi entenen i que saben proporcionar serveis d'aigua en alta i baixa. Com és que 10 anys després hem de mirar al cel?".

"En energies renovables, on som? Sense aigua i a la cua en renovables. Aquest és el balanç", ha lamentat en una entrevista en el diari 'Ara', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Ha assegurat que "en tot allò que calgui en matèria pressupostària per afrontar la sequera, el PSC hi serà", però ha apuntat que la manera d'ajudar amb la sequera no és només ni prioritàriament aprovant els pressupostos.

Respecte a un referèndum per a Catalunya, ha dit que, pel seu partit, continuar persistint en aquesta via "és equívoc" i ha demanat que no es compti amb el PSC per dur-lo a terme.

"RECURSOS PER A CATALUNYA"

En ser preguntat per si el PSC estaria disposat a defensar un model per a Catalunya igual que el basc, ha respost que el concert econòmic és part de l'acord constitucional del País Basc i que a Catalunya s'ha de buscar "un bon model" que doni resultat òptim, en les seves paraules.

"El que volem és que hi hagi recursos per a Catalunya que corresponguin a Catalunya i que els recapti qui correspongui, amb eficàcia", ha afegit.

En relació amb el fet que la ponència que el PSC debatrà en el seu pròxim Congrés no esmenta explícitament l'amnistia, ha defensat que "hi ha determinades decisions que no s'han de prendre mai amb criteris electorals", i ha afirmat textualment que això s'ha de fer per convicció.