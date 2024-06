Illa (PSC) reivindica que votar és un deure cívic: "Està en joc l'ànima d'Europa"

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest diumenge que votar no només és un dret, sinó un deure cívic per triar aquest 9J com encarar els reptes del futur en els pròxims anys, i ha dit que en les eleccions europees "està en joc l'ànima d'Europa".

Així s'ha expressat Illa en una atenció als mitjans després de dipositar el seu vot en els comicis al Parlament Europeu des del seu col·legi electoral a la Roca del Vallès (Barcelona).

"Avui (diumenge) són les eleccions més importants des de la constitució de la Unió Europea. La justícia social, la UE, la democràcia, la disrupció a nivell tecnològic. Tot això és un fet, i el que ens juguem avui és com fer front a aquestes coses", ha expressat Illa, que ha demanat als catalans que vagin a les urnes.

Un dia abans que aquest dilluns es constitueixi la Mesa del Parlament de Catalunya i es triï la presidència de la Cambra catalana, Illa ha defensat que aquest diumenge és moment de centrar-se en Europa.

"Demano a tothom que voti per defensar aquesta ànima d'Europa, per defensar la democràcia, la pau i la justícia social a Europa", ha remarcat Illa.