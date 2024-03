Illa (PSC) reivindica passar pàgina del procés "sense vetos, sense exclusions"

"Catalunya està estancada on la va deixar el president Montilla"



BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha reivindicat passar pàgina dels anys del procés independentista perquè considera que no han funcionat, i fer-ho "sense vetos, sense exclusions".

Així s'ha expressat aquest diumenge en la clausura del 15è Congrés del PSC, que l'ha ratificat en el seu càrrec i nomenat candidat, i en la qual també ha intervingut el president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Passar pàgina és unir els catalans", i ha instat a no fomentar la divisió en la societat catalana, sinó a reconèixer-ne diversitat i la pluralitat, i a fer una alternança política amb tranquil·litat.

UNIR, NO UNIFORMAR

Ha reiterat la seva voluntat d'unir els catalans siguin d'on siguin, pensin com pensin o parlin la llengua que parlin: "Unir els catalans sentin el que sentin. Aquesta és la principal tasca del president de la Generalitat de Catalunya".

Així, ha apostat per "no subratllar les diferències de manera tan insistent com estèril" i a no convertir en fronteres la llengua, la procedència ni la manera de pensar.

"Convertir-ho en fructífers punts de trobada que ens enriqueixen personalment i també col·lectivament. Unir, que no és el mateix que uniformar", ha afegit.

AUTOGOVERN I SERVEIS PÚBLICS

Illa ha reiterat que la seva prioritat són els serveis públics i reforçar les institucions d'autogovern, i ha agraït a Sánchez el seu "compromís i lideratge" per una Espanya plural, diversa i amb horitzó federal.

Ha reivindicat enfortir l'educació, la sanitat, les infraestructures de mobilitat i energia, entre altres polítiques, i ha criticat que no hi ha avanços des que el PSC va presidir la Generalitat: "Catalunya està estancada on la va deixar el president (José) Montilla".

IMATGE "DE RESPECTE"

Illa ha agraït l'assistència de polítics com el líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové; el portaveu de Junts, Josep Rius; el responsable de política municipal dels Comuns i alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, i el líder del PDeCAT, David Bonvehí, a més de representants de Cs i PP que també han estat presents en el Congrés.

Ha assegurat que la seva presència és una imatge rellevant i ha valorat que "és un missatge de respecte" que, al seu parer, cobra molta més rellevància amb l'horitzó de les eleccions catalanes del 12 de maig.

"És un missatge d'un compromís, de joc net, de respectar les regles del joc net i de la democràcia", segons Illa, i ha afegit que aquest joc net no implica que no sigui intens i dur.

Ha promès "fer una campanya respectuosa i propositiva" i ha afegit que el PSC vol una Catalunya pròspera i líder, respectada per la Unió Europea i implicada en la construcció de l'Espanya plural.

ASSISTENTS AL CONGRÉS DEL PSC

Entre els assistents a la clausura del 15è Congrés de PSC, hi ha els ministres Pilar Alegría i Jordi Hereu; la vicepresidenta del Govern central Maria Jesús Montero; l'expresident de la Generalitat valenciana, Ximo Puig; el secretari d'Estat de Comunicació, Frances Vallès, i el secretari general del PSOE Cantàbria, Pablo Zuloga.

També hi ha presents, com convidats fraternals, el portaveu de Junts, Josep Rius; el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové; el responsable de política municipal dels Comuns i alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler; el president del PDeCAT, David Bonvehí; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, i el seu homònim a Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el president de Pimec a Barcelona, Àlex Goñi, entre d'altres.