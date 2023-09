Illa (PSC) recorda que a Feijóo "no li donen els números" per a la investidura

GIRONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha recordat aquest dissabte que al candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no li donen els números" per al procés d'investidura i ha qualificat el recorregut d'aquest procés com a curt.

En unes declaracions als mitjans a Roses (Girona), ha dit que en les eleccions generals del 23-J "els ciutadans van dir 'no' a un Govern central de dreta i ultradreta i van dir 'sí' a un Govern central progressista".

També ha assegurat que el seu objectiu és la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i que el PSC hi treballa "de manera metòdica i amb discreció".

"Respectem els processos, posicionaments i mecanismes de presa de decisions que tinguin la resta de formacions polítiques, també demanem que respectin els nostres", ha afegit.

Ha aprofitat la seva visita a l'Ajuntament de Roses i al de Vilafant (Girona) per constatar "les ganes de fer coses i l'energia que hi ha" per resoldre problemes vinculats amb l'àmbit educatiu, sanitari, d'ordre públic i d'ordenació del territori.