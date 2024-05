Illa (PSC) reclama "desencallar" el parc eòlic del golf de Roses (Girona)

En una entrevista amb Santacreu (Cambra de Barcelona) aposta per "aplicar l'Estatut" en matèria de finançament



El candidat del PSC a les eleccions al Parlament, Salvador Illa, ha optat per "desencallar la instal·lació eòlica 'offshore', l'única que es pot fer a Catalunya", en referència a la del golf de Roses (Girona), que creu que s'està plantejant bé i que parteix d'una prova pilot interessant.

En aquesta línia, ha defensat impulsar l'energia eòlica "en diàleg amb el territori, però prenent decisions", i ha lamentat que --en les seves paraules-- hi ha molts projectes que estan encallats, en una entrevista d'aquest divendres amb el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, recollida per Europa Press.

El candidat socialista ha considerat que l'administració pública requereix "una bona sacsejada" i ha defensat reorganitzar-la d'acord amb criteris nous i recuperar la presencialitat.

En matèria de finançament, s'ha mostrat partidari d'"aplicar l'Estatut" i desenvolupar les competències de la Generalitat, i ha dit que no està d'acord en que Catalunya sigui la tercera comunitat en aportació de recursos a l'Estat i la catorzena en recepció.

Ha assenyalat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat com "una de les primeres mesures" que impulsarà si presideix l'executiu català, i ha demanat valentia per actuar en matèria d'infraestructures.

HABITATGE

Illa ha apostat per actuar en l'oferta en matèria d'habitatge, més que per fer-ho en la demanda: "Cal posar èmfasi a construir nous habitatges, més que en mecanismes de control de la demanda".

Ha xifrat el dèficit d'habitatge a Catalunya al voltant de les 200.000 habitatges, que planeja haver posat en el mercat el 2030: 150.000 de regeneració --adequar aquells que a dia d'avui no estan en condicions adequades-- i 50.000 de nova construcció.

"No em tanco a mesures que intenten actuar sobre la demanda, però crec que tenen una dimensió conjuntural", ha advertit, i, en canvi, ha optat per impulsar pactes amb els municipis i amb el sector privat per fer créixer l'oferta.