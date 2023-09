Illa (PSC) reclama "abordar els reptes pendents" en educació en el primer dia de curs escolar

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari general del PSC, Salvador Illa, ha reclamat "abordar els reptes pendents del sistema educatiu" a Catalunya en el primer dia del curs escolar 2023-2024.

En un tuit d'aquest dimecres recollit per Europa Press, ha defensat que "l'educació ha de ser una prioritat" i l'ha qualificat com una eina imprescindible per construir el futur.

Durant aquest curs escolar, Catalunya comptarà amb 81-334 docents (1.190 més), 1.605.243 alumnes matriculats (8.440 menys que l'anterior) i, coincidint amb l'inici de les classes, els sindicats Ustec·Stec, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament han convocat una jornada de vaga.